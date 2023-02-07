Бюро внутренней безопасности (IDB) в конце января по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, бездействием и совершении других преступных деяний задержало пять должностных лиц Государственной полиции, сообщает агентство LETA.
Бюро внутренней безопасности задержало пятерых полицейских
Бюро внутренней безопасности задержало пятерых полицейских
В рамках уголовного процесса бюро провело неотложные процессуальные действия в структурном подразделении Земгальского регионального управления Госполиции.
В ходе следственных мероприятий в связи с расследуемыми преступлениями были изъяты предметы и документы.
В данный момент вовлеченные в преступные деяния должностные лица признаны подозреваемыми, к ним применена не связанная с лишением свобода мера пресечения, в том числе запрет занимать определенные должности в Государственной полиции.
Более подробная информация не предоставляется в интересах следствия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова