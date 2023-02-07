Бюро внутренней безопасности задержало пятерых полицейских

В рамках уголовного процесса бюро провело неотложные процессуальные действия в структурном подразделении Земгальского регионального управления Госполиции.

В ходе следственных мероприятий в связи с расследуемыми преступлениями были изъяты предметы и документы.

В данный момент вовлеченные в преступные деяния должностные лица признаны подозреваемыми, к ним применена не связанная с лишением свобода мера пресечения, в том числе запрет занимать определенные должности в Государственной полиции.

Более подробная информация не предоставляется в интересах следствия.