Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram высказал угрозы Польше, заявив, что она будет следующей страной после Украины, которая будет "денацифицирована и освобождена от сатанизма".
Кадыров: Борьба с сатанизмом должна продолжаться на территории Польши
"Поляки вовремя спохватились", - заявил он.
Кадыров прокомментировал просьбу Польши о поставках вооружения из США, чтобы компенсировать оружие, которое Польша из своих запасов передала Украине.
"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!" - написал Кадыров в Telegram.
"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе, и в первую очередь на территории Польши",
- отметил Кадыров, добавив, что Россия "может оказать организационную помощь" в проведении референдума в Силезии, так как этот регион Польши, по его мнению, "заслужил особый независимый статус и там крайне необходим референдум".
Как отмечает "Настоящее время", российская пропаганда заговорила о "десатанизации" Украины осенью 2022 года. В государственных СМИ стал распространяться нарратив о том, что Россия - последний оплот истинной веры в погибающем от греха мире, она пытается силой спасти жителей Украины от власти антихриста. Одним из рупоров "десатанизации" стал Рамзан Кадыров, который называл ее "дешайтанизацией".
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