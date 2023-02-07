Кадыров: Борьба с сатанизмом должна продолжаться на территории Польши

"Поляки вовремя спохватились", - заявил он.

Кадыров прокомментировал просьбу Польши о поставках вооружения из США, чтобы компенсировать оружие, которое Польша из своих запасов передала Украине.

"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!" - написал Кадыров в Telegram.

"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе, и в первую очередь на территории Польши",

- отметил Кадыров, добавив, что Россия "может оказать организационную помощь" в проведении референдума в Силезии, так как этот регион Польши, по его мнению, "заслужил особый независимый статус и там крайне необходим референдум".

Как отмечает "Настоящее время", российская пропаганда заговорила о "десатанизации" Украины осенью 2022 года. В государственных СМИ стал распространяться нарратив о том, что Россия - последний оплот истинной веры в погибающем от греха мире, она пытается силой спасти жителей Украины от власти антихриста. Одним из рупоров "десатанизации" стал Рамзан Кадыров, который называл ее "дешайтанизацией".