Фото и видео ⟩ При пожаре в Марупской волости пострадали три человека, VUGD просит жителей закрыть окна

Согласно предоставленной медиками информации, в больницу доставлены два пострадавших, еще одному помощь была оказана на месте.

Для предотвращения возможного загрязнения пожарные разместили в расположенной вблизи водосточной канаве абсорбирующие боны.

Принимая во внимание тот факт, что в производственном корпусе наблюдается повсеместное задымление и там присутствуют различные вещества, VUGD призывает жителей близлежащих окрестностей закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию во избежание вреда для здоровья.

Представители Edge Autonomy подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте, но дальнейших комментариев не дали. Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар причинил большой ущерб.

Как сообщили агентству LETA в самоуправлении Марупского края, VUGD обратилась в муниципальную полицию с просьбой оказать помощь в организации дорожного движения.

Регулированием дорожного движения займется муниципальная полиция. Самоуправление просит водителей выбирать по возможности другие маршруты передвижения и не приближаться к месту пожара.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.

В 2021 году Edge Autonomy работала с оборотом в 8,661 млн евро и получила прибыль в размере 546,356 евро.

Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.

Šis nebija pats uguns pīķis, bet tuvu. pic.twitter.com/R7TuompiXx — Dace Ševčenko 🇺🇦 (@Dace_Shh) February 7, 2023