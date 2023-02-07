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Видео ⟩ В Резекненском крае произошла тяжелая авария: пострадали несколько человек

rus.tvnet.lv
В Резекненском крае произошла тяжелая авария: пострадали несколько человек
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Сегодня, 7 февраля, около 13:00 в Государственной полиции была получена информация о том, что на ул. Виляку в Стучево, Веремской волости, Резекненского края, произошло дорожно-транспортное происшествие, выяснил TVNET в Государственной полиции.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что авария произошла между автомобилями BMW и Volkswagen.

В результате несчастного случая пострадал пассажир BMW, которому на месте была оказана медицинская помощь, а водитель и пассажир Volkswagen с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В Государственной полиции о случившемся начат уголовный процесс и выясняются причины происшествия.

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