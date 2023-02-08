Rheinmetall объявила, что первые 20-25 танков Leopard 1 будут поставлены в Украину уже в 2023 году. К середине 2024 года этими боевыми машинами должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона.
Украина получит до 178 танков Leopard 1А5 производства ФРГ
Правительство Германии выдало немецким компаниям разрешение на экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1А5 из промышленных запасов. Об этом министерство обороны ФРГ сообщает во вторник, 7 февраля. Сколько боевых машин этого типа реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых наладочных работ, подчеркнули в ведомстве.
Финансирование поставок, приведение танков в порядок и обучение украинских военнослужащих эксплуатации этой техники проходит в тесной координации со странами-партнерами ФРГ в Европе, добавило немецкое оборонное ведомство.
Тем временем немецкий концерн Rheinmetall объявил, что первые 20-25 Leopard 1 будут поставлены в Украину уже в этом году. Оставшиеся, из имеющихся у предприятия 88 боевых машин, передадут Киеву к концу 2024 года, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Кроме того, танки Leopard 1 имеются на хранении еще одного немецкого производителя - Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).
Визит министра обороны ФРГ в Киев
Между тем министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Киев. Визит не был анонсирован из соображений безопасности. Глава оборонного ведомства подтвердил сведения о будущих поставках Leopard 1A5 и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран. По словам министра, к первому-второму кварталу 2024 года танками Leopard 1A5 должны быть оснащены по крайней мере три украинских батальона.
В поставках танков Leopard 1A5 Украине вместе с ФРГ примут участие Нидерланды и Дания. "Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В конце января Берлин принял решение Берлин принял решение о поставке Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера.
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