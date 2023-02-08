Минобороны передумало: в армию будут призывать и тех, кто задекларирован за границей

Во вторник, 7 февраля, на двух заседаниях комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитс заявил, что Министерство обороны отзовет к среде предложение, которое предусматривает, что до 2027 года в СГО не призываются граждане, постоянно проживающие в иностранном государстве и сообщившие адрес своего проживания в иностранном государстве в установленном законом порядке.

Эглитс заявил на заседании комиссии во вторник, что призыв будет применяться только к молодым людям, задекларировавшим место жительства в Латвии.

"Если гражданин не выполнил своих обязательств перед государством и не заявил о своем месте жительства за границей, то он подлежит призыву на военную службу. Если он выполнил свои обязательства и корректно указал свое место жительства в иностранном государстве, то призыв на военную службу никоим образом не будет на него направлен", - заявил вчера Эглитс.

В среду утром, 8 февраля, на заседании комиссии Эглитс сообщил, что после состоявшихся во вторник дискуссий министерство все же просит депутатов поддержать упомянутую редакцию. Он сослался на норму законопроекта, которая предусматривает применение принципа жеребьевки к тем гражданам, которые квалифицируются на призыв в СГО. "В тот момент, когда мы будем готовы принять всех, кого можем призвать в соответствующем году, это будет относиться и к диаспоре", - сказал Эглитс.

За это предложение Минобороны проголосовали восемь депутатов, один был против, один воздержался. В отличие от вторника, дальнейших обсуждений этой нормы не было.

Сегодня комиссия в целом поддержала законопроект о СГО и сопровождающие законопроекты ко второму чтению. Срок подачи предложений к третьему чтению - 2 марта.

Ранее сообщалось, что молодые люди, задекларированные за пределами Латвии, не будут призываться на службу государственной обороны (СГО), заявил государственный секретарь Министерства обороны Янис Эглитс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которая продолжает рассматривать законопроект о СГО.