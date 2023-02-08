Великобритания во время визита Зеленского объявила о новых санкциях против России

Лондон сообщил о новых санкциях в день визита президента Украины Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что санкции введены "в ответ на продолжающиеся бомбардировки Украины Россией, и в том числе против тех, кто помог Путину построить свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на военной машине Кремля".

Галерея: Визит Владимира Зеленского в Великобританию

Под санкции попали шесть компаний, поставляющих российской армии военное оборудование, например, беспилотники. Среди них - "Ростехкомплект", "Оборонлогистика" и российский разработчик беспилотников ZALA Aero.

Также "черный список" пополнился восемью россиянами, которых связывают с личной властью и богатством Путина - бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа Regnum Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов, пишет Русская служба ВВС.

Кривоногих - давняя знакомая Владимира Путина, которая владеет долей в банке "Россия". Российские независимые СМИ называют ее матерью внебрачной дочери Путина.

Клеверли выразил уверенность, что у России не будет доступа к активам, которые заморозила Великобритания, пока та не перестанет угрожать территориальному суверенитету и целостности Украины.