Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прилетел в Великобританию, сообщает BBC.
Владимир Зеленский прилетел в Великобританию
"Добро пожаловать в Великобританию", - написал в Twitter британский премьер-министр Риши Сунак, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
По информации Даунинг-стрит, это первый визит Зеленского в Великобританию после вторжения России в Украину.
Канцелярия Даунинг-стрит сообщила, что он встретится с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте.
Напомним, что в декабре Зеленский посетил США, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.
Эта поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из-за опасений за безопасность президента Украины. Однако подробности просочились днем ранее.
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