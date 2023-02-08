Владимир Зеленский прилетел в Великобританию

"Добро пожаловать в Великобританию", - написал в Twitter британский премьер-министр Риши Сунак, приветствуя президента Украины Владимира Зеленского.

По информации Даунинг-стрит, это первый визит Зеленского в Великобританию после вторжения России в Украину.

Канцелярия Даунинг-стрит сообщила, что он встретится с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте.

Напомним, что в декабре Зеленский посетил США, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Эта поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из-за опасений за безопасность президента Украины. Однако подробности просочились днем ​​ранее.