Полицейскому за вымогательство взятки у водителя дали более четырех лет тюрьмы

Троицу осенью 2019 года задержало Бюро внутренней безопасности. Свитриньш на тот момент занимал должность заместителя начальника бюро полиции порядка Управления полиции Латгальского региона, однако сейчас он занимает должность командира роты патрульной службы отдела патрульной полиции Управления Госполиции Латгальского региона.

Согласно обвинению, в Управлении Латгальского региона был оформлен протокол административного нарушения за то, что один из обвиняемых совершил в помещениях магазина мелкое хулиганство.

Затем это лицо вместе с другим обвиняемым, который на тот момент являлся должностным лицом Госполиции, создали контакты с полицейским высокого ранга Управления Латгальского региона, чтобы тот, рассматривая дело, отменил принятое решение и административный процесс прекратил.

Взятка составляла 100 евро, мясные изделия и бутылка алкоголя.

В Суде по экономическим делам находится и другое уголовное дело, по которому Стубурс обвиняется в требовании взятки в размере 200 евро у водителя. Он утверждал, что уровень констатированного в организме у водителя алкоголя превышает норму, хотя на самом деле это не было правдой.