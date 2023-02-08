В начале февраля Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на четыре года и шесть месяцев сотрудника Государственной полиции за вымогательство и получение от водителя взятки в размере 200 евро, сообщает агентство LETA.
Полицейскому за вымогательство взятки у водителя дали более четырех лет тюрьмы
Согласно публично доступной информацией, обвиняемым по делу проходит Сандис Стубурс. Он также приговорен к пробационному надзору на один год и шесть месяцев, запрету занимать должности в Госполиции на срок пять лет и к конфискации транспортного средства.
Решение еще можно оспорить.
Как ранее сообщало агентство LETA, в ходе выполнения служебных обязанностей у инспектора полиции возникли подозрения о водительских способностях водителя. Автомобиль был остановлен, выяснилось, что концентрация алкоголя в выдохе водителя не превышала максимально допустимую.
Однако полицейский, не сообщив водителю об этом, с целью вымогательства взятки заявил о возможности заплатить 200 евро и избежать оформления административного протокола и штрафа в размере 680 евро, а также лишения прав на один год. Обвиняемый требуемую сумму денег получил.
Суд по экономическим делам ранее приговорил Стубурса к условному сроку с проверочным временем и без конфискации имущества.
После рассмотрения апелляционной жалобы Рижский окружной суд приговорил его к реальному сроку, а также конфискации имущества.
Напомним, Стубурс вместе с Айваром Свитриньшем и Айваром Козловскисом проходит и по другому уголовному делу, также связанному со взяточничеством. Это дело Суд по экономическим делам планирует рассмотреть 22 февраля.
Троицу осенью 2019 года задержало Бюро внутренней безопасности. Свитриньш на тот момент занимал должность заместителя начальника бюро полиции порядка Управления полиции Латгальского региона, однако сейчас он занимает должность командира роты патрульной службы отдела патрульной полиции Управления Госполиции Латгальского региона.
Согласно обвинению, в Управлении Латгальского региона был оформлен протокол административного нарушения за то, что один из обвиняемых совершил в помещениях магазина мелкое хулиганство.
Затем это лицо вместе с другим обвиняемым, который на тот момент являлся должностным лицом Госполиции, создали контакты с полицейским высокого ранга Управления Латгальского региона, чтобы тот, рассматривая дело, отменил принятое решение и административный процесс прекратил.
Взятка составляла 100 евро, мясные изделия и бутылка алкоголя.
В Суде по экономическим делам находится и другое уголовное дело, по которому Стубурс обвиняется в требовании взятки в размере 200 евро у водителя. Он утверждал, что уровень констатированного в организме у водителя алкоголя превышает норму, хотя на самом деле это не было правдой.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!