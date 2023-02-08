За несколько месяцев уже 9 депутатов Сейма были призваны к административной ответственности

В частности, депутаты Артурс Бутанс (Нацобъединение) и Линда Матисоне ("Объединенный список") были призваны к административное ответственности за использование в дорожном движении транспортных средств без действующего техосмотра.

В свою очередь Эдгар Таварс ("Объединенный список") был административно наказано за нарушение в зоне действия знаков "Начало жилого места" или "Жилая зона".

К административной ответственности была призвана и депутат Инга Берзиня ("Новое Единство"). Она была наказана за нарушение порядка предвыборной агитации или несоблюдение установленных во время предвыборной агитации ограничений. В свою очередь Глории Гревцовой ("За стабильность!") было вынесено предупреждение за нарушение правил организации и проведения собраний, шествий и пикетов.

За нарушение установленных на государственных чиновников ограничений и запретов, а также за осуществление функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов, к административной ответственности был призван депутат Угис Ротбергс ("Новое Единство").

Депутат Янис Скрастиньш ("Новое Единство") был административно наказан за указание ложной информации в декларации должностного лица от отношению к имуществу, сделкам, финансовым инструментам, долговым обязательствам, займам накоплениям и другим доходам государственного должностного лица.

К депутатам от партии "Латвия на первом месте" Линде Лиепине и Айнару Шлесерсу административная ответственность была применена за нарушение изоляции, самоизоляции, карантина или ограничений на собрания, а также за несоблюдение требований торговли или оказания других хозяйственных услуг. Шлесерс был административно наказан также за нарушение правил организации и проведения собраний, шествий и пикетов. Вероятно, эти наказания были применены за нарушения, допущенные во время пандемии Covid-19.

Сообщение комиссии по мандатам еще будет зачитано на заседании Сейма.