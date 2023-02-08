Глава Пожарно-спасательной службы решил уйти в отставку

Аболиньш проработал в VUGD более 31 года, из них почти 12 лет он руководил службой. Летом 2021 года срок его полномочий в должности главы VUGD был продлен до 20 сентября 2026 года.

Он отметил, что старался работать добросовестно, чтобы развивать службу и служить обществу, однако теперь он решил посвятить больше времени семье и искать для себя новые вызовы.

По словам Аболиньша, проведенные в профессиональной сфере годы были сложными - нужно было работать в условиях пандемии Covid-19, уже год идет война в Украине и VUGD критически не хватает персонала, несмотря на то, что есть задача развивать профессиональную, современную службу, оказывающую жителям качественную услугу.

Глава Пожарно-спасательной службы уже проинформировал о своем решении министра внутренних дел, а в должности он может остаться до 31 марта.

Как сообщает LTV, новым главой VUGD может стать один из его нынешних заместителей, возможно, полковник Мартиньш Балтманис.

Службу Аболиньш начал в 1992 году в Риге в должности пожарного. Затем он был оперативным дежурным, командиром отделения Управления центрального района Риги.

Кроме того, Аболиньш занимал должность руководителя Профессиональной школы пожарных, начальника управления Рижского региона, занимал он и другие должности. 2 апреля 2011 года он был утвержден в должности главы VUGD.