Мартиньш из Янюпе Олайнского края два года назад приобрел восемь уток. Утром 23 января, когда мужчина пошел поменять птицам воду, он увидел шокирующую картину - утки были разорваны, сообщает передача Bez Tabu.
В Олайнском крае собаки разорвали уток; хозяйка вину отрицает
В Олайнском крае собаки разорвали уток; хозяйка вину отрицает
Увидел Мартиньш и двух собак, которые перебрались через электрический забор и устроили под покровом ночи кровопролитие. Собаки загрызли пять уток, спасти удалось только трем. Мартиньш видел собак уже раньше и знал, что животные принадлежат хозяйке, живущей неподалеку.
Мужчина хочет получить компенсацию потерь. В свою очередь хозяйка собак подтвердила, что 23 января они действительно убежали, однако их вину в нападении на уток отрицает, так как доказательств этому нет.
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