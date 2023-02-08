В Олайнском крае собаки разорвали уток; хозяйка вину отрицает

Увидел Мартиньш и двух собак, которые перебрались через электрический забор и устроили под покровом ночи кровопролитие. Собаки загрызли пять уток, спасти удалось только трем. Мартиньш видел собак уже раньше и знал, что животные принадлежат хозяйке, живущей неподалеку.

Мужчина хочет получить компенсацию потерь. В свою очередь хозяйка собак подтвердила, что 23 января они действительно убежали, однако их вину в нападении на уток отрицает, так как доказательств этому нет.

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