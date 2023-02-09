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ISW: началось крупномасштабное наступление России в Луганской области

rus.tvnet.lv
ISW: началось крупномасштабное наступление России в Луганской области
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Фото: Drop of Light/Shutterstock

На участке Сватово - Кременная на границе Луганской и Харьковской областей началось давно прогнозируемое крупномасштабное наступление российских войск, сообщают аналитики Института изучения войны США (ISW).

В наступлении участвуют части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий при поддержке 76-й воздушно-десантной дивизии и нескольких частей Южного военного округа.

Российские войска атакуют на всем участке Сватово - Кременная, особенно северо-западнее Сватово - в районе Купянска и западнее Кременной.

Сам факт наступления говорит о том, что на данном этапе российская армия переняла инициативу, утраченную в августе прошлого года. Однако это не означает, что оно будет успешным. После кульминации наступления у Украины будет возможность перехватить инициативу и перейти в контратаку, пишут эксперты ISW.

При этом российская группировка еще не вышла на максимально возможный темп атак и не использовала все свои резервы - например, еще не вступил в бои 2-я мотострелковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которая после переформирования на территории Беларуси в январе была переброшена в Луганскую область.

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