Фото, видео ⟩ Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске: есть погибшие

В подъезде, на третьем этаже которого прогремел взрыв, проживали 30 человек, из них 7 - дети. По актуальным данным, погибли четыре человека. В больницах также находятся 11 пострадавших, сообщает издание NGS со ссылкой на мэра города Анатолия Локтя.

По информации губернатора, следственного комитета и МЧС, взрыв разрушил третий из четырех подъездов жилого дома, частично обрушился еще один подъезд. Пострадали 30 квартир, продолжается разбор завалов. Предполагается, что под ними могут находиться люди.

Из дома эвакуировали 50 человек.

Сообщается, что пострадавший дом был построен в 1966 году, всего в нем 60 квартир. Предварительная причина взрыва - утечка газа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За два дня до этого взрыв газа в жилом доме произошел в городе Ефремов Тульской области - там также обрушился один из подъездов, число погибших достигло восьми человек.