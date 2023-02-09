Видео ⟩ Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном и Шольцем

"Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, в следующем месяце будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции с Зеленским.

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Он и Зеленский посетили военную базу на юго-западе Англии, где проходят обучение украинские солдаты.

Сунак сказал, что в отношении военной помощи Украине ничего не изменится, а истребители были "частью разговора". Он также заверил Зеленского, что его правительство ускоряет доставку военной техники, чтобы та попала в Украину в течение нескольких недель, а не месяцев или лет.

Что касается реактивных самолетов Typhoon, Сунак сказал, что они очень сложны, и на обучение пилота полетам на них может уйти три года.

Ожидается, что в четверг Зеленский прибудет в Брюссель, где призовет лидеров Евросоюза ускорить поставки оружия Киеву.