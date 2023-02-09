Вечером в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж, Франция, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Видео ⟩ Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном и Шольцем
🔴 Volodymyr Zelensky accueilli à Paris par Sébastien Lecornu pic.twitter.com/dlo5T43Ack— BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023
Zelenskyy met with Macron and Scholz at the Élysée Palace in #Paris. pic.twitter.com/Mt5bdGvATn— NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2023
Германия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется", сказал Шольц Зеленскому, добавив, что "Россия не должна выиграть эту войну". "Я посылаю Брюсселю четкий сигнал: Украина принадлежит к европейской семье", - сказал Шольц.
Макрон во время встречи заявил, что Париж "продолжит свои усилия" по поставкам оружия Киеву. "Россия не может и не должна выиграть эту войну. Пока Россия продолжает наступление, мы будем продолжать оказывать необходимую военную поддержку для сохранения Украины и ее будущего", - заявил президент Франции.
Макрон и Шольц вместе посетили Зеленского в Киеве в июне прошлого года, когда пообещали ему поддержку статуса Украины как страны-кандидата в Европейский союз.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду заявил, что британские танки Challenger 2 будут переброшены в Украину уже в следующем месяце.
"Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, в следующем месяце будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины", - сказал Сунак на совместной пресс-конференции с Зеленским.
Галерея: Встреча Владимира Зеленского, Эмануэля Макрона и Олафа Шольца
Он и Зеленский посетили военную базу на юго-западе Англии, где проходят обучение украинские солдаты.
Сунак сказал, что в отношении военной помощи Украине ничего не изменится, а истребители были "частью разговора". Он также заверил Зеленского, что его правительство ускоряет доставку военной техники, чтобы та попала в Украину в течение нескольких недель, а не месяцев или лет.
Что касается реактивных самолетов Typhoon, Сунак сказал, что они очень сложны, и на обучение пилота полетам на них может уйти три года.
Ожидается, что в четверг Зеленский прибудет в Брюссель, где призовет лидеров Евросоюза ускорить поставки оружия Киеву.
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