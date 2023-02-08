Визит Зеленского в Лондон: президент Украины попросил у Британии истребители и встретился с королем Карлом III

В своей речи Зеленский сравнил происходящее с совместной борьбой Украины и Британии против фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, заявив, что теперь "новое зло поднимает голову". Он поблагодарил Британию за военную помощь в виде поставок танков и других вооружений, однако отметил, что сейчас Украине необходимы истребители, чтобы защитить свое небо от российских ракет.

Во время выступления в парламенте Британии Зеленский вручил спикеру шлем украинского пилота как символ будущей совместной борьбы с российской агрессией в небе Фото: Getty Images

Прямо во время выступления Зеленский вручил спикеру парламента Линдси Хойлу шлем одного из самых признанных и успешных, по словам украинского президента, украинских пилотов. Он назвал его символом продолжения совместной борьбы в небе: "В Британии король - пилот военно-воздушных сил, но сегодня в Украине каждый пилот ВВС - король".

Зеленский имел в виду, что в годы службы в армии в 1970-х годах король Карл III был военным пилотом.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!" - сказал президент Украины. Он вспомнил, что во время посещения парламента еще до полномасштабного вторжения он поблагодарил хозяев "за вкусный английский чай". "Сегодня я покину парламент, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты", - заявил Зеленский.

В среду Лондон объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.