На Центральном рынке уже можно купить черешню: сколько стоит и откуда она?

Еще совсем недавно сообщалось, что на рынке появилась первая клубника, а теперь прибыла и еще одна ягода!

Словно в ожидании Дня святого Валентина, черешня также заняла свое место на рынке чуть раньше - перед знаменательной датой. Согласно сообщению на странице рынка в Facebook, ягода прибыла из Чили, а ее цена не превышает 10 евро за килограмм.