Несмотря на то, что на дворе все еще зима, на Рижский центральный рынок приходит все больше и больше летних вкусов. Это знак - весна действительно приближается!
На Центральном рынке уже можно купить черешню: сколько стоит и откуда она?
На Центральном рынке уже можно купить черешню: сколько стоит и откуда она?
Еще совсем недавно сообщалось, что на рынке появилась первая клубника, а теперь прибыла и еще одна ягода!
Словно в ожидании Дня святого Валентина, черешня также заняла свое место на рынке чуть раньше - перед знаменательной датой. Согласно сообщению на странице рынка в Facebook, ягода прибыла из Чили, а ее цена не превышает 10 евро за килограмм.
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