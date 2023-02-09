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На Центральном рынке уже можно купить черешню: сколько стоит и откуда она?

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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На Центральном рынке уже можно купить черешню: сколько стоит и откуда она?
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Вишня. Иллюстративное фото
Вишня. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на то, что на дворе все еще зима, на Рижский центральный рынок приходит все больше и больше летних вкусов. Это знак - весна действительно приближается!

Еще совсем недавно сообщалось, что на рынке появилась первая клубника, а теперь прибыла и еще одна ягода!

Словно в ожидании Дня святого Валентина, черешня также заняла свое место на рынке чуть раньше - перед знаменательной датой. Согласно сообщению на странице рынка в Facebook, ягода прибыла из Чили, а ее цена не превышает 10 евро за килограмм.

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