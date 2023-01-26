"Поверье гласит: если клубнику можно найти на Рижском центральном рынке в январе, то до весны осталось 34 дня", - говорится на странице Рижского центрального рынка в Facebook, где сообщается радостная новость о том, что первая клубника уже доступна для покупателей.
Первая клубника уже на прилавках Центрального рынка: какие цены?
Первая клубника уже на прилавках Центрального рынка: какие цены?
Как сообщается в публикации, первые вестницы весны прибыли из Греции. "Но продают их малые местные предприниматели, а не зарубежные супермаркеты. Удачных покупок!" - сообщает Рижский центральный рынок.
Судя по фотографиям, цена первой ягоды - 6,99 евро за килограмм.
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