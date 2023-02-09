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Спектакль с Ахеджаковой убрали из репертуара "Современника"

rus.tvnet.lv
Спектакль с Ахеджаковой убрали из репертуара "Современника"
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Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова Фото: Кадр из видео

Из репертуара московского театра "Современник" убрали спектакль "Игра в джин" с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли.

Напомним, после начала российского вторжения в Украину 84-летняя Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

Издание "Новая газета" пишет, что директора театра Юрия Кравеца "буквально завалили гневными письмами" в адрес актрисы. Февральский показ спектакля отменен. Официальной причиной отмены театр назвал плохое самочувствие Лии Ахеджаковой. Актриса эту информацию опровергла и сказала, что "очень хотела играть этот спектакль".

Ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой - "Первый хлеб", в котором прозвучал монолог якобы оскорбляющий ветеранов. 

В конце 2022 года в Санкт-Петербурге на неопределенную дату был перенесен спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Лия Ахеджакова. Причина названа не была. Ранее его активно критиковали в прокремлевских Telegram-каналах. В Нижнем Новгороде тот же спектакль отменять отказались.

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