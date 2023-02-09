Анда Чакша рассказала, почему распался ее третий брак

"Как и в работе, в жизни для меня также важно, чтобы мы вместе достигли определенного результата. Я даю время, но если ничего не улучшается, я не смиряюсь", - говорит Чакша. На просьбу уточнить, с чем она не может смириться, министр ответила:

"Для меня важно, чтобы было движение, чтобы другой человек хотел идти вперед вместе со мной. Мое желание постоянно развиваться, наверное, вносит свои нотки в отношения и дается нелегко тем, кто рядом со мной".

Правда, после развода супруги сохранили хорошие отношения ради общей цели - воспитания дочери. "Несмотря на то, что по документам мы разведены, мы очень много времени проводим вместе ради нее. Став взрослыми, мы понимаем, что наша дочь нуждается в нас обоих, и мы действительно воспитываем ее вместе", - говорит Чакша.

Однако министр отмечает, что когда она выходила замуж все три раза, то думала, что это будет надолго и счастливо. "Я идеалистка! Кроме того, мне очень нравится быть в отношениях! Но в моей шкале ценностей преобладают свобода и справедливость, и я смотрю на мир через эту призму - как на работе, так и в отношениях. Хотя свобода иногда и не работает в мою пользу..."

Она также допускает четвертый брак. "Я полностью еще не списала себя в этой жизни!"

Как известно, Чакша и Тераудс поженились в 2018 году, незадолго до появления на свет дочери. Ранее министр была замужем за предпринимателем Юрисом Пуце, от которого у нее сын Андрей Пуце, а от брака с предпринимателем Анрийсом Витолиньшем у Чакши сын Эдуард Витолиньш.

Полное интервью с Андой Чакшей читайте в выпуске журнала Ieva от 8 февраля.