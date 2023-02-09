"Больше негде", или Как Лавров ищет новых друзей в Африке

После визитов в Анголу, Эритрею и Лесото в январе Лавров отправился в Мали, где во вторник, 7 февраля, встретился с министром иностранных дел Абдулаем Дипом, а оттуда направился в Мавританию, где был принят президентом Мухаммедом уль Газвани. В Мали российский министр получил местный национальный орден, а также традиционный меч.

Лавров заявил, что Россия поставила в Мали крупную партию авиационной техники и готова усилить армию Мали и "полностью обеспечить потребности страны в области безопасности и обороны". "У наших малийских друзей есть конкретные пожелания в этих вопросах, и они обязательно будут выполнены", - сказал Лавров.

В Мавритании Лавров раскритиковал страны Запада за "проводимую колониальную политику в отношении африканских стран", а также нелестно высказался о Международном уголовном суде, в котором перечислены преступления, совершенные африканскими диктаторами. Лавров предложил снабжать Мавританию российскими энергоресурсами. "У нас есть общее понимание укрепления экономических связей. Мавританскому бизнесу также хорошо известна роль России", - сказал Лавров.

Глава МИД России с 50-летним стажем работы на дипломатических постах, бывший послом России в ООН, сейчас стал изгоем мировой дипломатии, т. к. его высказывания полностью соответствуют нарративам российской пропаганды. По этой причине контакты сотрудничества Лаврова сократились до нескольких "дружественных" стран (в основном диктатур).

На саммите G20 в Индонезии в ноябре от встречи с Лавровым отказались 19 из 20 делегаций, в том числе дипломаты из Индии, Турции, Бразилии, Саудовской Аравии и Мексики. Интересно, что эти страны считаются "дружественными" России.

Глава Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов говорит, что Лавров пытается показать, что "изолировать Россию невозможно", поэтому едет в Африку.

"А куда ему еще лететь? В прошлом Лавров постоянно был в Европе, посещал различные конференции. Сейчас он такой возможности лишен, поэтому ехать больше и некуда", - сыронизировал Лукьянов.