8 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне между президентом Украины Владимиром Зеленским и журналисткой "Украинской службы BBC" случился трогательный эпизод.
Видео ⟩ "Идите обнимите": трогательный момент на пресс-конференции Зеленского
"Идите обнимите": трогательный момент на пресс-конференции Зеленского
Перед тем, как задать вопрос, репортер Наталья Гончарова выразила желание обнять украинского лидера в благодарность за его мужество. Она сказала: "Господин президент, мне бы хотелось вас обнять, но понимаю, что нельзя".
В свою очередь Зеленский отреагировал на сказанное: "Почему? Идите обнимите". После этого он сам направился к журналистке.
"Меня не застрелят?" - в шутку спросила репортер, пока украинский лидер шел в ее сторону. Присутствовавшие сопроводили объятие смехом и аплодисментами.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!