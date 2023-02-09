Видео ⟩ "Идите обнимите": трогательный момент на пресс-конференции Зеленского

Перед тем, как задать вопрос, репортер Наталья Гончарова выразила желание обнять украинского лидера в благодарность за его мужество. Она сказала: "Господин президент, мне бы хотелось вас обнять, но понимаю, что нельзя".

В свою очередь Зеленский отреагировал на сказанное: "Почему? Идите обнимите". После этого он сам направился к журналистке.

"Меня не застрелят?" - в шутку спросила репортер, пока украинский лидер шел в ее сторону. Присутствовавшие сопроводили объятие смехом и аплодисментами.