Сейм принял поправки для "разблокировки" плана развития Риги

Принятые поправки определяют иерархию планировочных документов и их применение в отношении исторического центра Риги и его защитной зоны, если соответствующая территория из-за своего особого статуса исключена из общего регулирования.

Новые положения закона позволяет разработать два территориальных плана Риги.

Ожидается, что принятые изменения будут способствовать развитию территории исторического центра Риги и его защитной зоны с соблюдением принципа преемственности, привлечению частных инвестиций в Ригу, активизировать диалог между рижанами, предпринимателями, инвесторами и самоуправлением, а также предотвратят опасения общественности по поводу возможной стагнации.

Одновременно с изменением планировочного документа установлен срок разработки и утверждения новой планировки территории исторического центра Риги – не позднее 31 декабря 2028 года.

Новый план развития Риги разрабатывался несколько лет, но при предыдущем правительстве был приостановлен министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, что вызвало раскол в правящей коалиции Риги.