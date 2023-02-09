Россия установит систему распознавания лиц на границе

Стоимость проекта составит почти 11 миллионов евро. Эти системы должны автоматически анализировать изображения лиц, чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными в биометрической базе данных или заданном списке, сказано в в материалах закупки.