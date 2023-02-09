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Россия установит систему распознавания лиц на границе

rus.tvnet.lv
Россия установит систему распознавания лиц на границе
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Граница с Россий.
Граница с Россий. Фото: diy13/Shutterstock

Российские власти планируют установить систему распознавания лиц на девяти пограничных пунктах до конца этого года, сообщает российское независимое СМИ "Медуза".

Стоимость проекта составит почти 11 миллионов евро. Эти системы должны автоматически анализировать изображения лиц, чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными в биометрической базе данных или заданном списке, сказано в в материалах закупки.

Системы планируется установить в пунктах пропуска на границе с Китаем, Польшей, Литвой и Казахстаном.

Минтранс РФ попросил установить оборудование до 25 ноября 2023 года.

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