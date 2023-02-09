Ассоциация туроператоров РФ: туриндустрия рухнула из-за санкций

В 2022 году Россию посетило всего 200,1 тыс. иностранных туристов, что на 96,1% меньше, чем в годы до пандемии.

"Причины понятны: закрытое небо между Россией и большинством европейских стран, а также невозможность использования в России карт Visa и Mastercard, выпущенных за рубежом", - говорится в сообщении ассоциации.

Большая часть Европы закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов через несколько дней после повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Российская национальная авиакомпания "Аэрофлот" прекратила все зарубежные рейсы с марта 2022 года. Постепенно она возобновила полеты в страны, которые Москва считает дружественными.

На туризм также негативно повлияли жесткие ограничения Китая в борьбе с Covid-19.

До пандемии туристы из Китая составляли около 30% всех туристов, посещающих Россию. Однако в 2022 году Россию посетило всего 842 туриста из Китая.

Количество иностранных туристов в России в 2022 году было даже ниже, чем во время пандемии Covid-19, когда в стране было зарегистрировано 335 800 и 288 300 туристов в 2020 и 2021 годах соответственно.

В 2022 году наибольшее количество туристов, посетивших Россию, было из Германии, Турции и Ирана.

Хотя в 2022 году Россию посетило 25,4 тыс. туристов из Германии, это все равно в 20 раз меньше, чем в 2019 году.