В Старой Риге на двух подростков напала банда хулиганов

Примерно десять парней в возрасте от 15 до 18 лет окружили жертв неподалеку от торгового центра Galerija centrs, сначала хотели отойти подальше поговорить, но затем продолжили свои действия там же на месте. Хулиганы потребовали отдать ценные вещи.

Находящиеся неподалеку охранники и прохожие в полицию о происходящем не сообщили. Мать задета равнодушием очевидцев.

Сын Ласмы остался на месте, однако его 16-летнего друга все-таки удалось "утащить" куда-то дальше, прочь от глаз окружающих. Банда разделилась на две группы и начала ограбление в публичном месте.

С сына и друга сняли брендовые куртки, у друга сына украли часы, кроме того, его ударили кулаком по голове. Пытались отобрать и обувь.

Оставив жертв полураздетыми, нападавшие убежали.

Полиция начала расследование.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: