Украинский инфлюенсер София Стужук сообщила в соцсетях, что они с возлюбленным Антоном передумали и все-таки не поженятся. На это есть уважительная причина.
Блогер Соня Стужук сообщила, что свадьбы с рижанином Антоном не будет
София Стужук, которая сейчас ждет четвертого ребенка, только что сообщила неожиданную новость – свадьбы с возлюбленным из Риги Антоном не будет.
Инфлюенсер откровенно говорит о своих отношениях с Антоном, добавляя, что между ними на данный момент наблюдается небольшой холод и причина этого в их разных мнениях.
Соня Стужук обещала поговорить с Антоном, чтобы выяснить насколько публично она может рассказывать об их ссоре. Споры проходят тихо, без повышенных тонов, а значит дети не страдают.
Напомним, пара обручилась в сентябре 2022 года в Париже. Вскоре оба станут родителями своего первого совместного ребенка. За несколько недель до помолвки пара ненадолго рассталась, но вскоре Соня и Антон помирились. София Стужук воспитывает троих детей от прошлого брака. Ее бывший муж Дмитрий скончался в 2020 году от осложнений, вызванных Covid-19.
В Латвию Соня приехала убегая от войны в Украине.
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