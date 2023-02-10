В Кулдигском крае квадроцикл упал в пруд, погиб человек

В Рендской волости Кулдигского крайона в пруд на квадроциклах заехали два человека - один добрался до берега своими силами, а другой нет. Спасатели обнаружили тело погибшего в водоеме.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.

Оформлено 450 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 160 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и пять уголовных дел, сообщили в Государственной полиции.