В Кулдигском крае в четверг квадроцикл упал в пруд, в аварии погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Кулдигском крае квадроцикл упал в пруд, погиб человек
В Кулдигском крае квадроцикл упал в пруд, погиб человек
В Рендской волости Кулдигского крайона в пруд на квадроциклах заехали два человека - один добрался до берега своими силами, а другой нет. Спасатели обнаружили тело погибшего в водоеме.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.
Оформлено 450 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 160 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и пять уголовных дел, сообщили в Государственной полиции.
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