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В Кулдигском крае квадроцикл упал в пруд, погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Кулдигском крае квадроцикл упал в пруд, погиб человек
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Фото: Shutterstock

В Кулдигском крае в четверг квадроцикл упал в пруд, в аварии погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В Рендской волости Кулдигского крайона в пруд на квадроциклах заехали два человека - один добрался до берега своими силами, а другой нет. Спасатели обнаружили тело погибшего в водоеме.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.

Оформлено 450 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 160 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и пять уголовных дел, сообщили в Государственной полиции.

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