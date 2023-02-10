В Латвии в результате ДТП погиб основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд. Как сообщил в Facebook его брат Аркадий Пекаревский, Остроброд утонул в озере.
В Латвии погиб основатель сети магазинов одежды Sela
В Латвии погиб основатель сети магазинов одежды Sela
"Трагическая случайность - ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии. Машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", - сообщил Пекаревский, отметив, что похороны пройдут в Израиле.
Как пишет "Медуза", Остроброд и Пекаревский создали компанию Sela в начале 1990-х годов. Изначально компания занималась торговлей косметикой, продуктами питания и спиртом Royal, а затем перешла на продажу одежды.
Первый фирменный магазин бренда был открыт в Санкт-Петербурге в 1997 году.
В 2019 году компании была продана Melon Fashion Group, владеющей также торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina.
Сейчас Sela продает одежду для мам и детей.
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