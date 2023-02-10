Видео ⟩ В магазинах увеличилось число краж - причина не в финансовых трудностях

Как и в полиции, так и представители магазинов говорят - экономические условия в настоящее время не являются главной причиной краж. Люди, оказавшиеся в финансовых трудностях, выбирают не воровать, а затягивать ремни.

"В магазинах мелкие кражи - это повседневная проблема. Например, зимой их количество обычно увеличивается, потому что ворам помогают большие куртки, многочисленные карманы и сумки, где легко спрятать украденный продукт", - отметили в отделе общественных отношений Lidl Latvija.

"Статистически растет количество профессиональных воров. Это люди, которых мы также идентифицировали и о которых позже, связавшись с Государственной полицией, узнаем, что это люди, которые крадут товары, чтобы затем реализовать их на черном рынке", - сказала представитель Elvi Latvija.

Топ краденых вещей, которые обычно попадают в руки воров, в основном остается неизменным - кофе, алкоголь, икра, твердый сыр, а также средства красоты и гигиены.

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