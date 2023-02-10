Швейцария заблокировала доставку своего оружия Украине из Испании

SECO отклонил просьбу Испании, датированную 16 января 2023 года, в отношении реэкспорта двух произведенных в Швейцарии 35-мм зенитных орудий.

Это уже третий раз с момента повторного вторжения России в Украину, когда Берн блокирует пересылку оружия, произведенного в Швейцарии, Украине.

Ранее Швейцария отклонила просьбу Германии разрешить ей отправить на Украину зенитные боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Швейцария также отказала Дании, которая хотела отправить на Украину 22 произведенных в Швейцарии танка Piranha III.

Швейцария поддержала санкции Европейского союза против России, но настаивает, что его конституционно установленный нейтральный статус не позволяет доставлять оружие в зону конфликта и лечить раненных украинских солдат.

Государства, приобретающие оружие e Швейцарии, обязаны подписать декларацию, запрещающую дальнейший экспорт этого оружия. Закон Швейцарскии устанавливает, что разрешение на экспорт не может быть выдано, если страна-получатель находится в международном вооруженном конфликте.

Вторжение России в Украину и решение Швейцарии о присоединении к санкциям ЕС актуализировали вопрос о нейтралитете Швейцарии. В парламенте Швейцарии предложено несколько инициатив для облегчения условий реэкспорта, чтобы разрешить передачу швейцарского оружия Украине через третьи страны.

Производители оружия в Швейцарии поддерживают такие изменения, предупреждая, что без более гибкого подхода страны могут начать искать себе других поставщиков оружия.