В Амстердаме запретят курить "травку" в квартале красных фонарей

Город начал целенаправленно решать проблему антисоциального поведения. Поэтому будет также сокращено время работы кафе, баров, ресторанов и борделей, и они должны будут закрываться раньше.

В Нидерландах проституция является легальной, и бордель центра Амстердама является любимой достопримечательностью туристов.

Согласно законам Нидерландов, продажа конопли в кафе допускается, если только соблюдаются правила, а хранить, продавать или производить более пяти граммов марихуаны запрещается.

Жители "очень расстроены массовым туризмом и чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков на улице", особенно по ночам, указано в сообщении самоуправления Амстердама, в котором отмечается, что туристы также привлекают торговцев наркотиками, что приводит к преступности и небезопасности на улицах.

Если эти меры не дадут ожидаемых результатов, Амстердам планирует запретить курение марихуаны и на террасах кафе.