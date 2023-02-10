Чтобы уменьшить преступность и антисоциальное поведение, Амстердам с середины мая запретит курить марихуану на улицах квартала красных фонарей.
В Амстердаме запретят курить "травку" в квартале красных фонарей
Город начал целенаправленно решать проблему антисоциального поведения. Поэтому будет также сокращено время работы кафе, баров, ресторанов и борделей, и они должны будут закрываться раньше.
В Нидерландах проституция является легальной, и бордель центра Амстердама является любимой достопримечательностью туристов.
Согласно законам Нидерландов, продажа конопли в кафе допускается, если только соблюдаются правила, а хранить, продавать или производить более пяти граммов марихуаны запрещается.
Жители "очень расстроены массовым туризмом и чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков на улице", особенно по ночам, указано в сообщении самоуправления Амстердама, в котором отмечается, что туристы также привлекают торговцев наркотиками, что приводит к преступности и небезопасности на улицах.
Если эти меры не дадут ожидаемых результатов, Амстердам планирует запретить курение марихуаны и на террасах кафе.
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