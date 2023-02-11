Началось ли большое российское наступление в Украине?

Обе дороги простреливаются российскими войсками, но по данным на вечер пятницы, их не перерезали. Какие-либо прогнозы относительно обстановки в Бахмуте делать сложно, потому что продвижение российских войск в этом районе традиционно медленное из-за хорошо организованной обороны ВСУ.

Кременная-Сватово

Кременная - город на западе Луганской области, который, как предполагали, мог стать очередной целью украинского наступления осенью. Примерно в 30 километрах от него находится Лиман - последний из крупных населенных пунктов, освобожденных осенью ВСУ.

Фото: BBC

Сватово - другой город в Луганской области, который находится примерно в 35 километрах севернее. Украинское наступление осенью остановилось на линии Кременная-Сватово, освободить которые не удалось.

Теперь, как сообщает ISW и другие наблюдатели, именно в этом районе началось наступление российской армии.

Если российским войскам удастся пробиться к Лиману и повторно захватить его, это откроет им дорогу на Славянск и далее на Краматорск. Однако эти цели выглядят слишком амбициозными, потому что пока российские войска не могут пробиться через лесистую местность в направлении Лимана.

Севернее в районе Сватово продолжаются российские атаки по направлению на Купянск в Харьковской области. Этот район граничит с территорией России, что, вероятно, облегчает снабжение группировки.

Угледар

Третье направление, на котором сильно активизировались бои, это Угледар.