Фото, видео ⟩ Трагическое ДТП в Дзирциемсе: погиб пешеход

По предварительной информации, женщина на автомобиле BMW наехала на мужчину, который переходил проезжую часть на улице Дзирциема в не предназначенном для этого месте. Мужчина скончался на месте аварии.

Авария произошла около 19:00. Государственная полиция устанавливает точные причины ДТП.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек и один погиб.

Оформлено 548 протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 160 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и девять уголовных дел.