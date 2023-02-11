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Фото, видео ⟩ Трагическое ДТП в Дзирциемсе: погиб пешеход

rus.tvnet.lv/LETA
Трагическое ДТП в Дзирциемсе: погиб пешеход
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В рижском микрорайоне Дзирциемс в пятницу, 10 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Об этом агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.

По предварительной информации, женщина на автомобиле BMW наехала на мужчину, который переходил проезжую часть на улице Дзирциема в не предназначенном для этого месте. Мужчина скончался на месте аварии.

Авария произошла около 19:00. Государственная полиция устанавливает точные причины ДТП.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек и один погиб.

Оформлено 548 протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 160 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и девять уголовных дел.

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