Экс-глава ЦРУ: Нельзя недооценивать российскую армию

По словам Петрея, нельзя недооценивать возможности российской армии. Россия по-прежнему имеет "значительную массу солдат, артиллерию, ракеты, беспилотники и другие системы вооружения". Однако, несмотря на это, он также видит серьезные недостатки и ошибки в военной стратегии России. По мнению военного эксперта, война закончится переговорами. Однако прежде всего российское руководство должно признать, что войну больше нельзя вести ни на фронте, потому что увеличивается число жертв, ни дома, потому что стагнирует экономика.

Экс-глава ЦРУ также приветствовал готовность поставлять в Украину самолеты западного производства, боевые вертолеты и ракеты большой дальности. "До сих пор мы всегда были чрезмерно осторожны", - сказал Петрей.

Военное вторжение России в Украину продолжается уже почти год - с 24 февраля 2022 года. По разным оценкам, потери в живой силе с обеих сторон составили уже десятки тысяч человек, миллионы украинцев покинули свою страну или стали внутренне-перемещенными лицами. Война в Украине - крупнейший вооруженный конфликт в Европе с момента окончания Второй мировой войны.