Творческий подход к войне: эксперт назвал самый большой сюрприз на войне в Украине

Также эксперт уверен, что со временем Украина получит от Запада и боевые самолеты. "В этой войне уже нет, куда отступать, и это вопрос престижа Запада и НАТО, чтобы украинцы вышли победителями", - подчеркнул эксперт.

В то же время Слайдиньш предупредил, что война не закончится быстро. Однако, по его словам, у украинцев есть хорошие разведданные о переброшенных группировках российской армии, поэтому со временем мы должны увидеть их эффективные контрмеры.

На вопрос, можно ли наблюдать творческие методы ведения боевых действий и в российской армии, эксперт указал, что россияне также осваивают и используют гражданские беспилотники, но, скорее всего, не в таких масштабах, как украинцы. Преимущество россиян в том, что они имеют очень мощное оборудование радиоэлектронной борьбы, которое мешает украинцам использовать беспилотники.

Общая конфигурация фронта напоминает Первую и Вторую мировые войны. Видно, что россияне не заинтересованы в какой-либо импровизации в наземных операциях, и удивительно, что они не в состоянии вести и маневренную войну.

"Просматривая видео с поля боя, трудно принять, что можно вести атаку таким образом - вопреки правилам ведения боевых действий", - добавил эксперт.