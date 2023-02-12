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Беременные россиянки "штурмуют" Аргентину. В чем причина необычного туризма?

rus.tvnet.lv
Беременные россиянки "штурмуют" Аргентину. В чем причина необычного туризма?
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Беременная женщина в самолете. Иллюстративное фото
Беременная женщина в самолете. Иллюстративное фото Фото: NadyaEugene/Shutterstock

За последние месяцы в Аргентину прибыло более 5000 беременных женщин из России, в том числе 33 - на одном рейсе в четверг, 9 февраля, сообщает BBC со ссылкой на аргентинских официальных лиц.

По данным Национального миграционного агентства, все недавно прибывшие были на последней неделе беременности. Чиновники считают, что эти женщины хотят, чтобы их дети родились в Аргентине и получили аргентинское гражданство. В последнее время количество таких въезжающих увеличилось, вероятно, из-за влияния войны в Украине.

Из 33 россиянок, прибывших в столицу Аргентины на одном рейсе в четверг, троих задержали из-за "проблем с документами", сообщает газета La Nacion.

Россиянки изначально утверждали, что приехали в Аргентину как туристки. Позже они сами это отрицали. Женщины хотят, чтобы их дети имели аргентинское гражданство, потому что оно дает больше свободы, чем российский паспорт. Русских женщин в Аргентине также привлекает качественная медицина и широкий выбор больниц.

Аргентинский паспорт позволяет владельцам въезжать без визы в 171 страну. Также рождение ребенка в Аргентине ускоряет процесс получения гражданства его родителями. Сейчас граждане России могут путешествовать без визы только в 87 стран.

После вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года поездки во многие западные страны стали для граждан России затруднительными. Несколько стран приостановили выдачу россиянам туристических виз, среди них - страны ЕС, граничащие с Россией.

"Би-би-си" также обнаружил русскоязычный веб-сайт, который предлагает различные пакеты услуг для будущих матерей, желающих родить ребенка в Аргентине. На странице рекламируются "индивидуальные планы родов", "встреча в аэропорту", ​​"уроки испанского" и "скидки на проживание в "лучших больницах столицы Аргентины"".

Стоимость пакетов услуг варьируется от "эконом-класса" от 5 000 долларов до "первого класса" от 15 000 долларов.

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