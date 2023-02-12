Беременные россиянки "штурмуют" Аргентину. В чем причина необычного туризма?

По данным Национального миграционного агентства, все недавно прибывшие были на последней неделе беременности. Чиновники считают, что эти женщины хотят, чтобы их дети родились в Аргентине и получили аргентинское гражданство. В последнее время количество таких въезжающих увеличилось, вероятно, из-за влияния войны в Украине.

Из 33 россиянок, прибывших в столицу Аргентины на одном рейсе в четверг, троих задержали из-за "проблем с документами", сообщает газета La Nacion.

Россиянки изначально утверждали, что приехали в Аргентину как туристки. Позже они сами это отрицали. Женщины хотят, чтобы их дети имели аргентинское гражданство, потому что оно дает больше свободы, чем российский паспорт. Русских женщин в Аргентине также привлекает качественная медицина и широкий выбор больниц.

Аргентинский паспорт позволяет владельцам въезжать без визы в 171 страну. Также рождение ребенка в Аргентине ускоряет процесс получения гражданства его родителями. Сейчас граждане России могут путешествовать без визы только в 87 стран.

После вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года поездки во многие западные страны стали для граждан России затруднительными. Несколько стран приостановили выдачу россиянам туристических виз, среди них - страны ЕС, граничащие с Россией.

"Би-би-си" также обнаружил русскоязычный веб-сайт, который предлагает различные пакеты услуг для будущих матерей, желающих родить ребенка в Аргентине. На странице рекламируются "индивидуальные планы родов", "встреча в аэропорту", ​​"уроки испанского" и "скидки на проживание в "лучших больницах столицы Аргентины"".

Стоимость пакетов услуг варьируется от "эконом-класса" от 5 000 долларов до "первого класса" от 15 000 долларов.