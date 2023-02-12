В США собака сбежала от хозяина и вернулась обратно в приют

Общество спасения животных Эль-Пасо, штат Техас, 29 января опубликовало в Facebook объявление о том, что недавно усыновленный пес по кличке Бейли сбежал от своего владельца. В приюте Бейли описывали, как очень дружелюбную.

31 января администрация приюта сообщила в соцсетях, что Бейли вернулась в приют и находится в безопасности.

Сообщается, что вернувшись в знакомое жилище, собака позвонила в звонок. Повстречав пса, сотрудники приюта занесли Бейли внутрь и укутали теплыми одеялами. Основательница Общества спасения животных Лоретта Хайд рассказала, что после возвращения в приют Бейли крепко проспала всю ночь. "Три дня без еды и воды. Думаю, она восполняла свой отдых", - сказал Хайд.

Сообщается, что сейчас собаку забрали в новую семью.