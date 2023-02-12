РФ увидела в деле Римшевича "политическое преследование" и отказалась сотрудничать

В свою очередь Алтухов очень подробно вспоминал, что Римшевич восемью годами ранее заплатил ему купюрами по 100 долларов США.

В 2010 году группа охотников-рыболовов из Латвии подружилась с Алтуховым и Чупилкой. Впоследствии они посещали Ригу в качестве туристов.

Они якобы пили коньяк в Trasta komercbanka Буймистера. Римшевич договорился с гидом, чтобы он показал им Ригу. После этого они вместе пообедали.

Рижскому районному суду в Юрмале теперь предстоит оценить достоверность показаний двух свидетелей с Камчатки, противоречащих заявлению Буймистера о том, что именно он оплатил поездку.

"Ну, я не верю тому, что мне сказали", - говорит прокурор Виорика Йиргена программе LTV. У Алтухова и Чупилки была "избирательная память". Они смогли очень подробно ответить на вопросы, касающиеся Римшевича, но не других дел.

Перед тем как проводники Римшевича приехали в Ригу для дачи показаний, латвийские следователи попросили Россию допросить их обоих на Камчатке. Но ответа не последовало. В латвийской прокуратуре Алтухов и Чупилка рассказали, что их допрашивали на Камчатке.

По словам прокурора, после долгих часов допроса в Риге один из свидетелей бросил фразу о том, что его показания не совпадают с показаниями, которые он дал на Камчатке. Когда прокурор неоднократно просил Россию ознакомиться с этими показаниями, Россия отказывалась.