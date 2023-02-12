В 2019 году Генеральная прокуратура России отказала следователям, которые вели дело бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича, в отправке важных свидетельских показаний с Камчатки. Россия назвала обвинения против Римшевича "политически мотивированным преследованием". Вместо этого двое его знакомых добровольно приехали в Ригу с Камчатки для дачи показаний в пользу Римшевича. Об этом сообщает программа LTV De Facto.
РФ увидела в деле Римшевича "политическое преследование" и отказалась сотрудничать
Вскоре после ареста президента Банка Латвии Римшевича в феврале 2018 года американское информационное агентство Associated Press опубликовало фотографию, на которой Римшевич ужинает в деревянном доме. Рядом с ним на снимке сидит полковник Дмитрий Пильщиков - начальник Научно-исследовательского института в Твери, связанного в то время с российской военной промышленностью.
Вскоре после этого на специально созванной пресс-конференции Римшевич заявил, что "нет, я не знаю такого человека". Впрочем, потом он не скрывал, что в 2010 году был на рыбалке на Камчатке. "Это не моя компания", - сказал Римшевич и пояснил, что на Камчатке собрались охотники и рыбаки из "разных рейсов", всех "вывели на реку", а "вечером после рыбалки люди приходят обедать, а потом ложатся спать".
Однако как фотографии, приложенные к материалам дела Римшевича, так и фотографии из поездки, опубликованные в книге Агнесе Маргевичи Brālība kvadrātā ("Братство в квадрате"), изданной в 2019 году, показывают, что летом 2010 года Римшевич и компания хорошо провели время на Камчатке. Он отправился на Дальний Восток России вместе с владельцем Olainfarm Валерием Малыгиным и акционером Trasta Komercbanka Игорем Буймистером. Оба сейчас мертвы.
Помимо полковника Пильщикова на снимках можно увидеть отставного офицера ВС РФ Сергея Анисина и брата бывшего вице-премьера РФ Петра Федорова.
Согласно одному из эпизодов обвинения, Римшевича пригласил поехать банкир Буймистер, который подробно рассказал об этом следователям. Буймистер предположительно оплатил авиабилеты Римшевича и расходы на рыбалку. Взятка оценивается в 7,5 тысячи евро, согласно документам обвинения.
В 2018 году новость о задержании Римшевича быстро дошла до Камчатки. Его проводник Александр Алтухов немедленно вызвался помочь оправдать Римшевича. Через несколько месяцев Алтухов и организатор охотничье-рыболовного тура Андрей Чупилка написали свидетельства о том, что Римшевич сам все оплатил на месте.
Компаньоны Римшевича с Камчатки были настроены очень решительно и собирались дать показания. Сначала они представили свою версию в письменном виде. Позже, в октябре 2018 года, проделали долгий путь до Риги, чтобы лично дать показания в Генеральной прокуратуре Латвии.
Оба рассказали прокуратуре, что Римшевич в основном проводил время со своим проводником Алтуховым, который оберегал его от медведей на Камчатке. Римшевич якобы дистанцировался от российских военных во время ужина, хотя фотографии и показания Буймистера не создают такого впечатления. Свидетели с Камчатки также утверждали, что Римшевич заплатил за рыбалку в самом начале поездки, перед посадкой в вертолет.
"Римшевич заплатил 3500 долларов. Я помню это, потому что это был первый раз в моей жизни, когда кто-то заплатил до начала тура", - свидетельствовал Чупилка.
В свою очередь Алтухов очень подробно вспоминал, что Римшевич восемью годами ранее заплатил ему купюрами по 100 долларов США.
В 2010 году группа охотников-рыболовов из Латвии подружилась с Алтуховым и Чупилкой. Впоследствии они посещали Ригу в качестве туристов.
Они якобы пили коньяк в Trasta komercbanka Буймистера. Римшевич договорился с гидом, чтобы он показал им Ригу. После этого они вместе пообедали.
Рижскому районному суду в Юрмале теперь предстоит оценить достоверность показаний двух свидетелей с Камчатки, противоречащих заявлению Буймистера о том, что именно он оплатил поездку.
"Ну, я не верю тому, что мне сказали", - говорит прокурор Виорика Йиргена программе LTV. У Алтухова и Чупилки была "избирательная память". Они смогли очень подробно ответить на вопросы, касающиеся Римшевича, но не других дел.
Перед тем как проводники Римшевича приехали в Ригу для дачи показаний, латвийские следователи попросили Россию допросить их обоих на Камчатке. Но ответа не последовало. В латвийской прокуратуре Алтухов и Чупилка рассказали, что их допрашивали на Камчатке.
По словам прокурора, после долгих часов допроса в Риге один из свидетелей бросил фразу о том, что его показания не совпадают с показаниями, которые он дал на Камчатке. Когда прокурор неоднократно просил Россию ознакомиться с этими показаниями, Россия отказывалась.
Как сообщает De Facto, Россия отказалась сотрудничать в расследовании дела Римшевича, заявив, что оно было политически мотивированным: "Российская Федерация не может выполнить просьбу, поскольку данное судебное разбирательство имеет характеристики политически мотивированного преследования и угрозы правам человека. Содействие такому преследованию противоречит международным обязательствам Российской Федерации в области прав человека".
Прокурор Виорика Йиргена считает, что ответ России противоречил ее фактическим действиям, поскольку были допрошены лица, участвовавшие в поездке. Россия просто предпочла не делиться этой информацией.
"Тогда возникает вопрос, по какой причине они не дали этих показаний. Последствия таковы, что теряется возможность убедиться, что на Камчатке они говорили одно, а мне сказали другое", - резюмирует прокурор.
Однако обвинение по-прежнему убеждено, что в деле достаточно доказательств того, что рыбалка Римшевича была оплачена банкиром Буймистером.
Следует отметить, что разрешение на работу с гостайной Бюро по защите Конституции (SAB) отобрало у Римшевича только после коррупционного скандала. Тогдашний директор SAB Янис Майзитис признал, что у службы не было доступа ко всей информации о путешествии на Камчатку, которая была обнародована в 2018 году.
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