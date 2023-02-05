Начатое пять лет назад уголовное дело против президента Банка Латвии Илмара Римшевича сейчас находится на производстве в Рижском районном суде в Юрмале. Программе LTV De Facto удалось ознакомиться с документами, позволяющими публично обнародовать разговоры в бане Taureņi о возможных взятках.
De Facto публикует разговоры Римшевича в бане: "Сколько сейчас, "сотку" дали?"
Римшевича обвиняют в возможном получении взятки от акционеров уже закрытого Trasta komercbanka. Судят Римшевича за два эпизода. Крупнейший владелец Trasta komercbanka Игорь Буймистер в 2010 году оплатил Римшевичу поездку на Камчатку стоимостью в семь с половиной тысяч евро. В свою очередь, с членом правления банка и миноритарным акционером Виктором Зиемелисом, помогая предпринимателю Марису Мартинсонсу, Римшевич якобы договорился о взятке в полмиллиона евро, которые должны были быть уплачены по частям.
Вот что в 2013 году в комплексе отдыха Taureņi обсудили Римшевич с Мартинсонсом, которые теперь с банной лавки пересели на скамью подсудимых.
21.03.2013.
Римшевич: Наш, наш этот друг из "Траста" не приехал?
Мартинсонс: Он в субботу будет. Он не в Латвии. Он в субботу будет у меня. Тогда я с ним поговорю.
Римшевич: Было бы хорошо, тогда они, ну, дали, дали, ну. Сколько сейчас, "сотку" дали? Да? Ну чтобы хотя бы еще дали 150 или половину. Да?
Позже на допросе Римшевич пояснил, что тогда с Мартинсонсом обсуждали, сколько латов надо платить за покупку. Однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, слушая записанные через несколько недель переговоры, уже труднее поверить в то, что речь идет чаевых деньгах для банщиков.
Римшевич сказал члену правления Trasta komercbanka Виктору Зиемелису, что говорил о 500 тыс. евро, половина из которых должна быть до конца года. Зиемелис раскрыл, что ожидает снятия санкций (как можно догадаться, для его банка) по произведенным платежам.
08.04.2013.
Римшевич: Виктор, пока Марис не приехал.
Зиемелис: Ммм.
Римшевич: Обговорим наши дела.
Зиемелис: Да.
Римшевич: Эээ, я думал, думал там, так сказать, Марис, как бы сказать, нас свел и там все дела вел.
Зиемелис: Ммм.
Римшевич: Да? Может, нам нужно как-то договориться, чтобы не было недоразумений? На прошлой неделе он со мной связался, тогда говорили. Говорили, по-моему, о пяти тысячах евро. Да?
Зиемелис: Ну тогда, наверное, есть смысл дождаться Мариса, скажем.
Римшевич: Да.
Зиемелис: Чтобы, чтобы не было через третьих лиц передано.
Римшевич: Да.
Зиемелис: Потому что мне, эээ, за 500 тысяч, я так однозначно не слышу. Да?
Римшевич: Ммм.
Зиемелис: Он задал мне вопрос, мы с ним встречались неделю назад. Он сказал, что есть вопросы, он сделает их более ясными. Я, честно говоря, за. То есть суть в том, что мы проводим несколько, несколько платежей, в результате которых мы ожидали, так сказать, что, если ясно, объективно, что общее давление тоже есть. Да, но по крайней мере там санкции и вот этот процесс от нас уберется.
Римшевич: Ммм.
Зиемелис: Вот, а, соответственно, эээ, мне сложно решать, скажем, да.
Римшевич: Понятно. Понятно.
Зиемелис: Ну, значит, договорились как? Действуем последовательно: вот проблема, которую вроде можно решить, да, скажем, надо действовать алгоритмически. Да?
(...)
Римшевич: Но договор был такой, что половина до конца года.
Зиемелис: Ага.
Римшевич: Ну, работаем.
Зиемелис: Да.
Римшевич: Но вторая половина уже, так сказать, идет точно соответственно результатам.
Зиемелис: Ммм.
Римшевич: В смысле, это снимается - чик. Это снимается - чик.
Зиемелис: Ммм.
В тот же день в бане Taureņi Римшевич пересказал Мартинсонсу разговор с Зиемелисом.
08.04.2013.
Римшевич: Мы уже, но мы, мы встречаемся, обговариваем так. Ну, так, как изначально говорили. Ну.
Мартинсонс: Нет, есть.
Римшевич: Половина. Половина.
Мартинсонс: Да.
Римшевич: А потом, когда скажем, сколько... какие-то акции и такие вещи, тогда начинаются какие-то порции идти из тех же вторых двухсот пятидесяти. Да?
Но из разговора Мартинсонса и Зиемелиса, в котором Римшевич не участвует, можно понять, что в цифрах нет полного единодушия.
08:04.2013.
Зиемелис: Есть немного несовпадения по цифрам, скажем. Он говорит: "Ну, будто договорились о, вот, побольше пятидесяти". Но тогда мы вроде говорили, что, вот, перейдем на этапы: сделано вроде как...
Мартинсонс: Ммм.
Зиемелис: ...так много, да? И у него простые цифры с моими немного не совпадают. Как бы немного неловко, что он говорит, что только сто до него дошло.
Мартинсонс: Это, это что? Это то, что... то, что последнее, то, что действительно.
Зиемелис: По моей математике, я просто подниму, мне надо посмотреть. По моей математике должно быть два раза по пятьдесят, один раз сто, и до Нового года там.
Мартинсонс: Двадцать пять.
Зиемелис: Двадцать. Или двадцать.
Из слов члена правления Trasta komercbanka Зиемелиса можно понять, что он хочет "немного приостановить" и хотел бы договориться о плате "абонента".
Мартинсонс и Зиемелису, и Римшевичу ясно сказал, что хочет 10%. Он работал так со всеми с 1993 года. При обсуждении "чаевых" Мартинсонса, как это называл Римшевич, у тогдашнего президента Центробанка путаются расчеты.
08.04.2013.
Римшевич: Я тебе... Маленькие, маленькие, маленькие чаевые должен или нет? Ты там говори, что чего, как или нет?
Мартинсонс: Нет, я тебе уже сказал, какие у меня правила игры: я хочу 10% от суммы. Ну.
Римшевич: Ну.
Мартинсонс: Просто.
Римшевич: Ну, хорошо.
Мартинсонс: Чтобы у меня просто.
Римшевич: Ну, окей. Но тогда сделаем так, что я тебе пять отдам сейчас. Или нет? С тех первых двухсот пятидесяти. И вторые пять со второй половины. (...)
Мартинсонс: Как ты думаешь - пять? В математике не соображаешь, да? (...) 10% от 250 - это 25. Ну, физически.
Римшевич: Да-да! Конечно.
Мартинсонс: Ты говоришь - пять. Ты в математике не соображаешь.
В беседе Римшевич признает, что является человеком Мартинсонса. Месяц спустя оба говорят о проекте недвижимости, который можно реализовать вместе, а Мартинсонс констатирует, что у Римшевича не хватит денег.
20.05.2013.
Мартинсонс: Сомневаюсь, что ты достаточно "с****ил" просто за этот года, просто что ты мог бы вложиться, просто, ну, все равно сколько, ну миллион или два. Но это нереально. Я же это понимаю.
Согласно обвинению, Римшевич часть взятки - 250 тысяч евро - получил и в Taureņi, и в клубе закрытого типа Churchill Club в Старой Риге. Там он также дал совет Буймистеру и Зиемелису, к банку которых регулятор - Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) - выдвинул много разных требований.
Римшевич был хорошо осведомлен о положении банка. De Facto известно, что FKTK регулярно посылал зашифрованные сведения в Банк Латвии как об индивидуальных коммерческих банках, так и о материалах заседаний регулятора. Эта информация была передана также Римшевичу.
Несколько работников FKTK во время расследования дела свидетельствовали, что в мае 2013 года Римшевич позвонил работнице FKTK, куратору Trasta komercbanka, чтобы узнать о недавнем решении FKTK. Банк хотел предоставить кредит компании Монако, которая принадлежала жене и тестю владельца банка Буймистера. Речь шла о покупке недвижимости во Франции. Римшевич пытался выяснить, почему в кредите было отказано. Работница FKTK назвала этот звонок непривычным и "забавным".
Встреченный в суде перед заседанием Римшевич сказал De Facto, что готов ответить на вопросы в прямом эфире. Однако в короткой беседе отрицал, что они с Мартинсонсом и Зиемелисом говорили о взятках. Обсуждали проект строительства.
"В том месте говорили о том, чтобы он [Зиемелис] финансировал бы этот проект. Вы еще не поняли это через пять лет?" - спросил Римшевич. На замечание, что Зиемелис в 2018 году как в заявлении следователям, так и в нескольких допросах свидетельствовал именно о выплаченных взятках, Римшевич отметил, что "первоначальные показания от Зиемелиса были получены путем принуждения".
Против Римшевича свидетельствовали и Буймистер, и Зиемелис. За это их освободили от уголовной ответственности. Но Зиемелис прошлым летом, когда дело уже было в суде, показания изменил. Он начал отрицать взятку и утверждал, что первоначальные показания следователи получили от него путем принуждения.
Один из обвинителей, прокурор Андо Скалбе, не скрывал, что смена показаний Зиемелисом "не в интересах обвинения", но, по его мнению, это не должно изменить окончательный результат дела.
Судебное разбирательство по делу приближается к завершению. Осталось допросить одного свидетеля, а затем участники процесса смогут сосредоточиться на дебатах.
Сюжет de facto:
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