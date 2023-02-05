De Facto публикует разговоры Римшевича в бане: "Сколько сейчас, "сотку" дали?"

Мартинсонс: Это, это что? Это то, что... то, что последнее, то, что действительно.

Зиемелис: По моей математике, я просто подниму, мне надо посмотреть. По моей математике должно быть два раза по пятьдесят, один раз сто, и до Нового года там.

Мартинсонс: Двадцать пять.

Зиемелис: Двадцать. Или двадцать.

Из слов члена правления Trasta komercbanka Зиемелиса можно понять, что он хочет "немного приостановить" и хотел бы договориться о плате "абонента".

Мартинсонс и Зиемелису, и Римшевичу ясно сказал, что хочет 10%. Он работал так со всеми с 1993 года. При обсуждении "чаевых" Мартинсонса, как это называл Римшевич, у тогдашнего президента Центробанка путаются расчеты.

08.04.2013.

Римшевич: Я тебе... Маленькие, маленькие, маленькие чаевые должен или нет? Ты там говори, что чего, как или нет?

Мартинсонс: Нет, я тебе уже сказал, какие у меня правила игры: я хочу 10% от суммы. Ну.

Римшевич: Ну.

Мартинсонс: Просто.

Римшевич: Ну, хорошо.

Мартинсонс: Чтобы у меня просто.

Римшевич: Ну, окей. Но тогда сделаем так, что я тебе пять отдам сейчас. Или нет? С тех первых двухсот пятидесяти. И вторые пять со второй половины. (...)

Мартинсонс: Как ты думаешь - пять? В математике не соображаешь, да? (...) 10% от 250 - это 25. Ну, физически.

Римшевич: Да-да! Конечно.

Мартинсонс: Ты говоришь - пять. Ты в математике не соображаешь.