Почему местные огурцы и помидоры в этом году появятся позже, чем в прошлом?

"В этом году, к сожалению, похоже, что это будет апрель, начало апреля, надеюсь, Пасха. Для нас болезненно, когда приходится начинать все на месяц позже. Но мы должны сделать это изменение", - говорит Иева Арберга из хозяйства Kliģeni.

Этому есть причина - стоимость тепла, необходимого для выращивания огурцов и помидоров, для предпринимателей непосильна, поэтому начало сезона откладывается.

Откладывание выращивания огурцов и помидоров на месяц - это способ сэкономить на дорогостоящем отоплении для других садоводов, таких как Rītausma в Екабпилсе.

Покупатели должны ожидать высокую цену на полках в магазине.

У отраслевой ассоциации противоположное мнение. Огурцы и помидоры будут на 15% дешевле, чем в прошлом году. Причина в том, что самые дешевые импортные овощи никуда не делись.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)