Из глобальных событий на этой неделе не будет ничего существенного, сообщили астрологи DailyHoro и дали простые и важные советы представителям каждого знака Зодиака.
Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: ничего существенного, но два дня важно пережить!
Астрологи советуют лишь продолжать двигаться вперед, так как у нас все еще будет много энергии и сил благодаря мощной Венере в Рыбах, а также много удачи в общении благодаря сильному Меркурию, перешедшему на прошлой неделе в знак Водолея.
Среда и четверг будут опасными днями из-за неблагоприятных аспектов между Венерой и Нептуном, а также между Солнцем и Сатурном.
В эти дни наши положительные стороны характера окажутся максимально полезными. Эксперты советуют не уходить в уныние и не делать никому зла ради собственной выгоды.
Овен
У Овнов 15 и 16 февраля может очень сильно пострадать мотивация. Чтобы проблемы с энтузиазмом и желанием идти вперед не перекинулись на последующие дни недели, важно помнить о главных источниках мотивации. Овнам необходимо больше, чем кому-либо другому, следить за кармой, стараясь поступать правильно в любой ситуации. Хитрость и ложь могут сделать так, что жизнь этих людей пойдет под откос, а удача просто испарится. Также астрологи настоятельно рекомендуют полагаться больше на факты, а не на домыслы. Последние могут выбить Овнов из колеи.
Телец
Тельцам в период с 13 по 19 февраля астрологи советуют оставаться энергичными и полными сил. Особенно это касается будних дней, когда может происходить много интересного и важного. В самые неблагоприятные дни, коими станут среда и четверг, лучше не переходить дорогу опасным и непредсказуемым людям. Также на этой неделе астрологи настоятельно рекомендуют доводить любые начатые дела до конца. Если этого не делать, можно серьезно подпортить свою репутацию, да и просто потерять деньги и время. В общении с окружающими важно не принимать все их слова слишком близко к сердцу.
Близнецы
Близнецам стоит перестать думать о плохом. Эксперты советуют воздержаться от критики в свой и в чужой адрес. Если говорить плохо про самих себя, это породит ненужные сомнения и страхи либо, что еще хуже, чувство вины. Если критиковать всех вокруг, можно лишиться поддержки друзей и товарищей, а сейчас это очень важно, особенно в день соединения Венеры и Нептуна. Не стоит вмешиваться в жизнь окружающих, раздавая непрошеные советы направо и налево.
Рак
У Раков на этой неделе возможен сильный спад желания работать и делать что-то важное. Они могут стать чуть более ленивыми, но это нельзя оставлять без внимания. Венера трудится на благо людей данного знака. Поддержка этой планеты сильна как никогда, поэтому лучше не отпугивать ее желание помогать им. Она дает зеленый свет в любви, делах, попытках изменить свою жизнь. Это хорошее время для путешествий, смены обстановки и новых знакомств.
Лев
Львам на этой неделе будет удаваться делать то, что задумано, однако по утрам возможно долгое пробуждение и вхождение в рабочий ритм. Самая большая опасность может подстерегать Львов, которые начнут слишком переоценивать свои возможности. Астрологи советуют быть реалистами и смотреть на все проблемы объективно. Важно оценивать свои силы здраво. Чтобы избежать разочарования, придется начать более тщательно планировать дела на будущее.
Дева
Девам стоит быть осторожнее, ведь весьма умело расставлять сети будут враги и недоброжелатели. Астрологи советуют Девам внимательно следить за реакцией окружающих на свои действия. Если этого не делать, можно пропустить важный момент, когда кто-то из близких друзей или знакомых захочет сказать или сделать нечто важное. Женщинам-Девам следует меньше обращать внимание на то, что о них говорят окружающие, а мужчинам этого знака, наоборот, лучше не обходить стороной слова близких и друзей.
Весы
На этой неделе Весам стоит избавиться от накопленного ранее негатива и попробовать достичь внутренней гармонии. В этом им помогут просмотр любимых фильмов, прослушивание любимой музыки, общение по душам с лучшими друзьями и подругами. Работа должна будет превалировать над отдыхом. Это отличное время для начала новой деятельности, повышенной продуктивности. Также очень важно не отвлекаться на побочные дела и проблемы, особенно в четверг, когда эмоциональность может просто зашкаливать.
Скорпион
У Скорпионов ожидается относительно продуктивная, интересная и благоприятная неделя, однако 15 и 16 февраля, в дни опасных аспектов, им стоит попробовать быть осторожнее в общении с неприятными людьми. Также в эти дни лучше не начинать ничего нового. Если они окажутся сверхсложными и негативными, важно будет избавляться от скверных мыслей. Не стоит принимать все сказанное окружающими слишком близко к сердцу. Люди могут быть грубоватыми в эти семь дней.
Стрелец
У Стрельцов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, а в финансовой сфере могут появиться новые возможности. Проблема в том, что Стрельцы могут этого попросту не заметить. В отношениях с окружающими астрологи советуют подавлять тягу к проявлению фальшивых чувств. Если кто-то из коллег или друзей заподозрит Стрельцов в том, что они не до конца откровенны, это может послужить началом больших проблем и потерей дружбы, любви, уважения, а также стать причиной невезения. В качестве отдыха полезно будет ходить за покупками, гулять, заниматься любимым хобби.
Козерог
Козерогам астрологи советуют как можно меньше допускать ошибок, мешающих быть счастливыми. На этой неделе подобные ошибки будут просто непростительными. Желательно иметь исключительно благие намерения, особенно если дело будет касаться совместной работы и оказания помощи. Мелочность и жадность - самые опасные чувства для Козерогов. С 13 по 19 февраля нужно быть честными и открытыми со всеми людьми. Ближе к концу недели звезды останутся не у дел, дав Козерогам возможность отдыхать и развлекаться так, как захотят они сами.
Водолей
У Водолеев наступает идеальное время для деловой активности, решения юридических проблем, а также для поиска новой работы. Астрологи считают, что взору Водолеев будет доступно гораздо больше, чем другим знакам. Эти люди смогут "читать между строк" и замечать в окружающих событиях нечто важное.
Рыбы
Рыбам на этой неделе нужно постараться развить свой дар убеждения, чтобы взаимодействовать с людьми более эффективно. Главное - не переходить на манипуляции, ведь это может негативно сказаться на карме. Что-то не входящее в планы лучше отложить на потом, чтобы не ставить самим себе палки в колеса. Это замечательное время для того, чтобы преобразить свое жилище, свой внешний вид. Важно помогать окружающим людям, ведь эгоизм сейчас не в тренде. Надо оставаться добрыми и отзывчивыми в любой ситуации.
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