Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: ничего существенного, но два дня важно пережить!

Стрелец

У Стрельцов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, а в финансовой сфере могут появиться новые возможности. Проблема в том, что Стрельцы могут этого попросту не заметить. В отношениях с окружающими астрологи советуют подавлять тягу к проявлению фальшивых чувств. Если кто-то из коллег или друзей заподозрит Стрельцов в том, что они не до конца откровенны, это может послужить началом больших проблем и потерей дружбы, любви, уважения, а также стать причиной невезения. В качестве отдыха полезно будет ходить за покупками, гулять, заниматься любимым хобби.

Козерог

Козерогам астрологи советуют как можно меньше допускать ошибок, мешающих быть счастливыми. На этой неделе подобные ошибки будут просто непростительными. Желательно иметь исключительно благие намерения, особенно если дело будет касаться совместной работы и оказания помощи. Мелочность и жадность - самые опасные чувства для Козерогов. С 13 по 19 февраля нужно быть честными и открытыми со всеми людьми. Ближе к концу недели звезды останутся не у дел, дав Козерогам возможность отдыхать и развлекаться так, как захотят они сами.

Водолей

У Водолеев наступает идеальное время для деловой активности, решения юридических проблем, а также для поиска новой работы. Астрологи считают, что взору Водолеев будет доступно гораздо больше, чем другим знакам. Эти люди смогут "читать между строк" и замечать в окружающих событиях нечто важное.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно постараться развить свой дар убеждения, чтобы взаимодействовать с людьми более эффективно. Главное - не переходить на манипуляции, ведь это может негативно сказаться на карме. Что-то не входящее в планы лучше отложить на потом, чтобы не ставить самим себе палки в колеса. Это замечательное время для того, чтобы преобразить свое жилище, свой внешний вид. Важно помогать окружающим людям, ведь эгоизм сейчас не в тренде. Надо оставаться добрыми и отзывчивыми в любой ситуации.