Почему перед готовкой почти всегда важно нагревать сковороду?

Для чего сковороду нужно нагревать?

На горячей сковороде начинается карамелизация, быстро испаряется выделяемая пищей влага. Это способствует подрумяниванию, а не тушению ингредиента в собственном соку, когда вместо красивых, румяных кусочков пищи все превращается в безвкусную кашу.

Кроме того, еда не только приобретет красивый вид, хрустящую текстуру и вкусовые нюансы, но и не станет липнуть к поверхности.

Только следует помнить, что размещение холодных продуктов на сковороде снизит ее температуру!

Когда сковорода нагрета?

Если в рецепте говорится "до дымления", то делайте это. В противном случае достаточно прогреть сковороду на огне около минуты. Вы должны почувствовать тепло, исходящее от сковороды, держа руку примерно в десяти сантиметрах над поверхностью.

Или, если вы не хотите касаться горячего предмета руками, капните на сковороду несколько капель воды. Водяные шарики должны шипеть, прежде чем быстро испаряться.

Еще один вариант проверки - кубик сливочного масла: если он тает и начинает пузыриться, то сковорода нагрелась.

Исключение! Нежные ингредиенты, которые могут подгореть, такие как тонко нарезанный чеснок, сливочное масло, орехи и семечки, лучше всего класть на холодную сковороду и постепенно нагревать.