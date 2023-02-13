Эстонские спасатели в Турции не могут работать по ночам: "люди в отчаянии, даже была стрельба"

"В последние дни мы прекратили работу по ночам, так как ситуация с отчаявшимися людьми сильно ухудшилась, - сказал Пыльд. - Мы видели, как по улицам передвигаются вооруженные люди и происходят акты вандализма.

Люди в отчаянии, некоторые используют это также в своих интересах, даже была стрельба".

"И хотя мы сами не подверглись опасности, из соображений безопасности мы решили, что по ночам больше не будем работать", - отметил он.

По словам Пыльда, последние два дня эстонские спасатели работали в городе Антакья с населением более 400 000 жителей. "Там большие спальные районы, как у нас Ласнамяэ, многоэтажные дома в руинах. Выжившие люди спят на улице и жгут покрышки, чтобы согреться. Это выглядит совершенно апокалиптично", - отметил он.

"С точки зрения спасательной миссии Эстонии самым сложным до сих пор была логистика, а также сильно ограниченная доступность всех необходимых ресурсов. Тяжелее всего все-таки видеть, в каком положении оказались местные жители, в каком они отчаянии", – сказал Пыльд.

Пыльд сообщил, что эстонская команда завершила спасательные работы в воскресенье вечером, а в понедельник они соберут снаряжение базового лагеря и начнут движение в сторону Аданы, откуда во вторник состоится выезд. В Эстонию спасатели должны прибыть во вторник.