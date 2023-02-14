В фундамент проекта окрестностей бывшей Табачной фабрики заложат капсулу времени

Строительные работы проводит ООО Marels būve, а проект разработан архитектурным бюро NRJA.

В мероприятии примут участие министр культуры Наурис Пунтулис, председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич, ректор ЛАК Рута Муктупавела, руководитель Национальной киношколы Янис Путниньш, основатель архитектурного бюро NRJA и автор проекта Улдис Лукшевиц и представители Marels būve.

Мероприятие состоится в 10:00 на ул. Миера, 58а.

Затраты на первую очередь проекта TabFab составляют 4,62 млн евро, а завершить ее планируется в конце этого года. В ходе первой очереди будут благоустроены территория площадью 2325 кв. м и публичные помещения площадью 1090 кв. м.

В рамках второй очереди будут отремонтированы территории и помещения площадью более 8000 кв. м, где разместятся отделения современного танца и сценического искусства Латвийской академии культуры, Рижский музей кино и Латвийский музей фотографии.