Целью проекта является реконструкция территории Риги в районе бывшей Табачной фабрики, строительство инфраструктуры для Латвийской академии культуры, которое в рамках первой очереди предусматривает помещения для нужд Национальной киношколы и бизнес-инкубатора творческих индустрий.
В фундамент проекта окрестностей бывшей Табачной фабрики заложат капсулу времени
Строительные работы проводит ООО Marels būve, а проект разработан архитектурным бюро NRJA.
В мероприятии примут участие министр культуры Наурис Пунтулис, председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич, ректор ЛАК Рута Муктупавела, руководитель Национальной киношколы Янис Путниньш, основатель архитектурного бюро NRJA и автор проекта Улдис Лукшевиц и представители Marels būve.
Мероприятие состоится в 10:00 на ул. Миера, 58а.
Затраты на первую очередь проекта TabFab составляют 4,62 млн евро, а завершить ее планируется в конце этого года. В ходе первой очереди будут благоустроены территория площадью 2325 кв. м и публичные помещения площадью 1090 кв. м.
В рамках второй очереди будут отремонтированы территории и помещения площадью более 8000 кв. м, где разместятся отделения современного танца и сценического искусства Латвийской академии культуры, Рижский музей кино и Латвийский музей фотографии.
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