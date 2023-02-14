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Несколько десятков граждан РФ получили справки, освобождающие от экзамена по латышскому

rus.tvnet.lv
Несколько десятков граждан РФ получили справки, освобождающие от экзамена по латышскому
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

На данный момент заявки на экзамен по латышскому языку, который является обязательным требованием, чтобы граждане России могли находиться в Латвии и после сентября, подали более 2000 человек. Это меньше десятой части тех, кому нужно сдавать экзамен, сообщают "Новости TV3".

В январе Рижский центр психиатрии и наркологии получил 37, а в феврале - уже 60 заявок на получение медицинской справки, освобождающей от экзамена. Диагноз, позволяющий не проходить проверку на знание языка, был присвоен всего 22 людям.

"В основном это все-таки люди в возрасте, пожилые люди, которые уже лечились. Есть деменции, личностные расстройства организма с различными нарушениями более широкого спектра. Так как те, кто лечился, уже были у специалиста. Ну, мы надеемся, что большого спроса не будет, так как у нас нет и мощностей, чтобы всех обслужить", - пояснила Сандра Пуце, председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии.

Впрочем, в центре отмечают, что такую справку может выдать любой психиатр или реабилитолог. В связи с этим, вероятно, число справок, позволяющих не проходить экзамен по латышскому языку, будет гораздо больше.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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