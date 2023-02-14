Несколько десятков граждан РФ получили справки, освобождающие от экзамена по латышскому

В январе Рижский центр психиатрии и наркологии получил 37, а в феврале - уже 60 заявок на получение медицинской справки, освобождающей от экзамена. Диагноз, позволяющий не проходить проверку на знание языка, был присвоен всего 22 людям.

"В основном это все-таки люди в возрасте, пожилые люди, которые уже лечились. Есть деменции, личностные расстройства организма с различными нарушениями более широкого спектра. Так как те, кто лечился, уже были у специалиста. Ну, мы надеемся, что большого спроса не будет, так как у нас нет и мощностей, чтобы всех обслужить", - пояснила Сандра Пуце, председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии.