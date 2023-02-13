Министр: первыми сдавать экзамен по госязыку должны граждане РФ, у которых истек срок ВНЖ

В то же время он отметил, что наибольший поток российских граждан в отделения Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) может начаться летом. В целом это касается более 17 000 граждан России, у которых в настоящее время еще есть действующий постоянный ВНЖ.

Министр отметил, что обслужить сразу 17 000 человек довольно сложно и может начаться хаос. Поэтому он предлагает, чтобы граждане России могли обращаться в PMLP в конце конкретного срока действия ВНЖ, а не до 1 сентября, как предусмотрено законом. В этом году может быть около 4 тысяч таких граждан России.

Этот вопрос будет обсуждаться сегодня на заседании коалиции.

В соответствии с изменениями в законе об иммиграции граждане России, имеющие постоянный ВНЖ в Латвии, должны до 1 сентября текущего года подать в PMLP удостоверение о знании латышского языка не ниже уровня А2.

По расчетам Министерства внутренних дел, требования закона об иммиграции распространяются примерно на 25 000 российских граждан, из них около 5000 человек старше 75 лет, и им языковой тест сдавать не нужно.