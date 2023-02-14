Смерть пешехода в Дзирциемсе: полиция ищет очевидцев происшествия

В 19 часов Вера сидела у окна у себя на кухне и пила чай. Женщина живет недалеко от Института стоматологии на улице Дзирциема. Громкий шум на улице привлек внимание пенсионерки и испортил спокойный вечер - на асфальте лежал труп.

Было ясно, что мужчина пересекал улицу Дзирциема в темноте, во время интенсивного додорожного движения и в непредусмотренном для пешеходов месте.

"Приехала скорая помощь. Осмотрела пострадавшего, проверила. Очень долго стояла. Затем приехала полиция, были даже пожарные".

Вера рассказывает,что на участке дороги прямо напротив ее окон люди постоянно рискуют безопасностью, чтобы быстрее добраться до магазина Mego. Он открыт до 23 часов.

За рулем BMW сидела женщина, она дождалась полицию. Начат уголовный процесс, в данный момент следователям не ясны некоторые обстоятельства летальной аварии.

Государственная полиция просит отозваться очевидцев происшествия и водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые могли зафиксировать момент ДТП, позвонив по номерам телефона 67219837 или 110.