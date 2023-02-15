Домохозяйства в год могут сэкономить до 26 500 литров воды или даже больше - как?

Быстро растущее население планеты оказывает все большее давление на воду как на драгоценный ресурс. "Экономия воды должна стать частью нашей повседневной жизни. Экономить воду можно проще, если мы отдаем предпочтение более водосберегающим приборам. Например, ручные душевые лейки с одним распылителем. Интегрированный в смеситель аэратор поддерживает оптимальный напор, при этом используется меньше воды и энергии", - говорит Римкус.

Существует также много "умных" приборов, которые помогают еще больше экономить расход воды. Например, можно использовать "умный" смеситель. "Аэратор, встроенный в смеситель, поддерживает оптимальный напор, что позволяет снизить потребление воды и электроэнергии. Поднимая рычаг вверх, вы открываете только холодную воду. Подача горячей воды осуществляется поворотом рычага влево. Это означает, что горячую воду можно включать только тогда, когда она вам нужна, а не каждый раз, когда вы пользуетесь смесителем. Это может снизить расход горячей воды и сэкономить деньги", - объясняет Римкус.

Начните с небольших изменений в привычках

Есть два направления, когда мы думаем об экономии воды в наших домах - изменение наших ежедневных привычек и использование устройств, которые делают это за нас. Мы не можем полагаться исключительно на один из вариантов на 100%. Максимальный результат будет только тогда, когда мы их объединим. Мы также должны помнить, что, когда мы думаем об экономии воды, мелочи, которые могут показаться нам неважными, имеют огромное значение.

Хотя любая привычка экономить воду приведет к снижению ее потребления в семье, некоторые привычки, несомненно, окажутся более эффективными. "Пользуясь душем, мы можем сократить расход, снизив время его приема, или можно выключать воду при намыливании волос и включать ее уже при ополаскивании. Подсчитано, что больше всего времени, а значит, и больше всего воды тратится на то, чтобы вымыть все намыленное тело. Если бы люди уменьшили количество используемого ими каждый раз средства для мытья тела, они бы сэкономили значительное количество воды", - говорит М. Йентгена.