Изменение поведения и различные технические решения являются важными факторами снижения потребления воды в домашних хозяйствах. Сокращая ежедневное потребление воды, мы можем сэкономить деньги и сохранить окружающую среду. Например, если предпочесть душ ванне, можно сэкономить в 3 раза больше воды. Эксперт по водным ресурсам поделился советами по рациональному использованию воды в домашних хозяйствах.
Домохозяйства в год могут сэкономить до 26 500 литров воды или даже больше - как?
"Одна из самых больших ошибок - недооценка водных ресурсов. Воду необходимо использовать ответственно. Водоканалы всего мира самоотверженно работают каждый день недели, чтобы обеспечить людей чистой питьевой водой и отвести сточные воды из их домов, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду", - говорит эксперт по водным ресурсам Магда Йентгена.
Анализируйте потребление воды и находите способы его снижения
"Первое, что должно сделать любое домохозяйство для снижения потребления - понять, на какие нужды расходуется больше всего воды. Если мы понимаем, что, например, больше всего воды уходит на принятие ванны, то мы можем чаще принимать душ, чтобы сократить расход воды. Предпочитая душ ванне, можно сэкономить в 3 раза больше воды. Также необходимо выключать воду при чистке зубов. Такой анализ является основным шагом, который необходимо сделать, чтобы понять, какие действия по сокращению потребления воды будут правильными. Потому что и рекомендации будут разными - кто-то сможет снизить потребление с помощью технических решений, а кто-то изменит свои привычки", - говорит Йентгена.
Инвестируйте в новые экологичные приборы и устройства
Приборы высокого класса энергоэффективности позволяют значительно уменьшить счета не только за электроэнергию, но и за воду. "Новые приборы, как правило, уже спроектированы так, чтобы использовать меньше воды для выполнения своих функций. Перед приобретением новых устройств я бы рекомендовал сравнить их по отдельности, обратив внимание на энергоэффективность. Например, исходя из характеристик, сравните, с какой стиральной машиной вы будете расходовать меньше воды и электроэнергии на одну стирку. В долгосрочной перспективе эти более экономичные устройства определенно окупаются", - объясняет руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Покупая более качественные товары реже, мы сэкономим не только деньги, но и ресурсы, которые расходуются на производство этих устройств. Посудомоечные машины используют меньше воды, чем при мытье посуды вручную, но важно включать их только тогда, когда они заполнены грязной посудой в необходимом количестве. То же самое касается стиральных машин - они будут работать наиболее эффективно при полной загрузке.
"Например, высококачественная посудомоечная машина может использовать почти на 19 000 литров воды в год меньше, чем если бы мы мыли посуду вручную. При мытье посуды вручную расходуется около 4-8 литров воды в минуту, в то время как современные посудомоечные машины используют 7-11 литров воды на всю мойку. Используя стиральные машины, которые потребляют меньше воды, мы можем сэкономить около 7500 литров воды в год. Современные приборы рассчитывают потребность в воде в зависимости от количества посуды или белья, а значит, вода не расходуется впустую", - говорит М. Йентгена.
Быстро растущее население планеты оказывает все большее давление на воду как на драгоценный ресурс. "Экономия воды должна стать частью нашей повседневной жизни. Экономить воду можно проще, если мы отдаем предпочтение более водосберегающим приборам. Например, ручные душевые лейки с одним распылителем. Интегрированный в смеситель аэратор поддерживает оптимальный напор, при этом используется меньше воды и энергии", - говорит Римкус.
Существует также много "умных" приборов, которые помогают еще больше экономить расход воды. Например, можно использовать "умный" смеситель. "Аэратор, встроенный в смеситель, поддерживает оптимальный напор, что позволяет снизить потребление воды и электроэнергии. Поднимая рычаг вверх, вы открываете только холодную воду. Подача горячей воды осуществляется поворотом рычага влево. Это означает, что горячую воду можно включать только тогда, когда она вам нужна, а не каждый раз, когда вы пользуетесь смесителем. Это может снизить расход горячей воды и сэкономить деньги", - объясняет Римкус.
Начните с небольших изменений в привычках
Есть два направления, когда мы думаем об экономии воды в наших домах - изменение наших ежедневных привычек и использование устройств, которые делают это за нас. Мы не можем полагаться исключительно на один из вариантов на 100%. Максимальный результат будет только тогда, когда мы их объединим. Мы также должны помнить, что, когда мы думаем об экономии воды, мелочи, которые могут показаться нам неважными, имеют огромное значение.
Хотя любая привычка экономить воду приведет к снижению ее потребления в семье, некоторые привычки, несомненно, окажутся более эффективными. "Пользуясь душем, мы можем сократить расход, снизив время его приема, или можно выключать воду при намыливании волос и включать ее уже при ополаскивании. Подсчитано, что больше всего времени, а значит, и больше всего воды тратится на то, чтобы вымыть все намыленное тело. Если бы люди уменьшили количество используемого ими каждый раз средства для мытья тела, они бы сэкономили значительное количество воды", - говорит М. Йентгена.
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