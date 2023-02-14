В список Forbes самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса за 2022 год попали режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон, Стинг, Тейлор Свифт, группа The Rolling Stones и Брэд Питт.
Рейтинг Forbes: Питт, Стинг и другие самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса
Рейтинг Forbes: Питт, Стинг и другие самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса
Единственной женщиной в рейтинге стала исполнительница Тейлор Свифт. Ее доход составил 92 млн долларов.
Топ-10 высокооплачиваемых артистов от Forbes:
- Группа Genesis - 230 млн долларов
- Певец Стинг - 210 млн долларов
- Актер Тайлер Перри - 175 млн долларов
- Создатели мультфильма "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун - 160 млн долларов
- Создатели мультфильма "Симпсоны" Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг - 105 млн долларов
- Актер Брэд Питт - 100 млн долларов
- Рок-группа The Rolling Stones - 98 млн долларов
- Режиссер Джеймс Кэмерон - 95 млн долларов
- Певица Тейлор Свифт - 92 млн долларов
- Рэпер Bad Bunny - 88 млн долларов
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