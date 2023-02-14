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Рейтинг Forbes: Питт, Стинг и другие самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса

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Рейтинг Forbes: Питт, Стинг и другие самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса
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Брэд Питт в фильме "Вавилон"
Брэд Питт в фильме "Вавилон" Фото: Скриншот из видео

В список Forbes самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса за 2022 год попали режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон, Стинг, Тейлор Свифт, группа The Rolling Stones и Брэд Питт. 

Единственной женщиной в рейтинге стала исполнительница Тейлор Свифт. Ее доход составил 92 млн долларов.

Топ-10 высокооплачиваемых артистов от Forbes:

  1. Группа Genesis - 230 млн долларов
  2. Певец Стинг - 210 млн долларов
  3. Актер Тайлер Перри - 175 млн долларов
  4. Создатели мультфильма "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун - 160 млн долларов
  5. Создатели мультфильма "Симпсоны" Джеймс Брукс и Мэтт Грейнинг - 105 млн долларов
  6. Актер Брэд Питт - 100 млн долларов
  7. Рок-группа The Rolling Stones - 98 млн долларов
  8. Режиссер Джеймс Кэмерон - 95 млн долларов
  9. Певица Тейлор Свифт - 92 млн долларов
  10. Рэпер Bad Bunny - 88 млн долларов

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